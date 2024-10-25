S.S. DALKO Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, bölgedeki basın mensupları ve Köyceğiz Amatör Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

1971 yılında Dalko’nun sınırlarının Dalaman Kapukargın’a kadar uzandığını belirten Arif Yalılı, “Saha olarak çok genişti. Büyük Karaağaaç, Aksaz Koyu, Dalaman Kapukargın göllerinin tamamı buraya bağlıydı. Daha sonra darala darala şimdi Delikada, Kamışlıyalı güzergahından içerisi, 54.000 dekarlık bir alan Dalko kontrolünde. Bu şeklide faaliyetimize devam ediyoruz” dedi.

Dalyan’ın dalyancılık ile uğraşan bir kurum olduğunu belirten Arif Yalılı, “Dalko, Tarım Orman Bakanlığı’nın her 3 yılda bir yayınladığı sirkülere bağlı olarak hareket ediyor. Dalko olarak biz istediğimiz gibi hareket edemiyoruz” dedi.

DALYAN DENİLİNCE BİZ AKLA GELİYORUZ AMA KURUL YOKUZ

Kanal İdare Kurulu’nda Dalko’nun olmamasına eleştiren Arif Yalılı, “Bölgenin çok özel bir bölge olması nedeniyle, 1991 yılında Kanal İdare Kurulu diye bir kurul oluşturulmuş burada. Birileri gelmiş bir kurul oluşturalım demişler. Bu kurulda Köyceğiz Gölü, Dalyan kanalı, delta ile ilgili her yapılacak girişimde söz sahibi, burada Dalko Su Ürünleri Kooperatifi’nin olması lazım. Dalko, Köyceğiz gölü için çok önemli bur kurum. Gölün her türlü vebali, günahı, sevabı Dalko’yu buluyor. Gölde kış boyu pislik, Dalyan kanalında dibinde yüzünde herşeyi ile Dalko ilgileniyor. Ama bu kurulan Kanal idare Kurulu’nda Dalko yok. Ben bunun yıllardır kavgasını veriyorum” dedi.

Kanal idare Kurulu’nun Vali’nin Başkanlığı’nda olan bir kurum olduğunu belirten Arif Yalılı, “Vali’nin adına Vali Yardımcısı yönetiyor, Sekteryasın Çevre Şehircilik yapıyor. Köyceğiz Kaymakamı, Ortaca Kaymakamı, Köyceğiz Belediye Başkanı, Ortaca Belediye Başkanı, Göl olduğu için Göcek Liman Başkanlığı, Dalyan’dan ise, Dalyan’ı temsilen sadece Dalyan Tekne Kooperatifi yer alıyor.

Dalko yer almıyor. Ben o toplantılarda direk gidiyorum. Toplantıya alıyorlar, önce dinliyorlar ondan sonra beni çıkartıp karar mekanizması gündeme geliyor. Ancak yine alınması gereken kararlar alınmıyor” dedi.

Kuruldan en küçük bir durumda Ankara’ya soralım diye yanıt aldığını belirten Arif Yalılı, “Ankara ne bilir Dalyan Delta’sını. Siz Ankara’ya sorduğunuz sürece hiçbirşey çıkmaz Ankara’dan. Bir tek kelime gelir yasak. Yasaklar ülkesi olduk. Köyceğiz gölü, Dalyan kanalı denilince herkesin aklına Dalko geliyor. Ben burada herkesten daha mağdurum” dedi.

ALAGÖLÜ AÇMAMIZ LAZIM

Bölgede olta balıkçılığı yapmak isteyen amatör balıkçıların sıkıntı yaşadığı bildiklerini belirten Arif Yalılı, “Özellikle Çandır halkı dibindeki denizi kullanamıyor” dedi.

Son yapılan toplantıda Dalyan Kanalı’ndan ya da İztuzu’ndan teknelerin denize açılabilmesinin konuşulduğunu belirten Arif Yalılı, “Yaptıkları toplantının amacı, Dalyan kanalından, İztuzu sahile gidebilecek bir yer açalım diye toplantı yapılmış. Gayri resmi çekek yeri olarak bilinen özel mülk var, birinin tapulu arazisi. Oradan inelim binelim demişler. Talepleri olmuş. Bunu toplantıya da getirdiler. Çevre Şehirciliğin elemanı dedi ki, burası özel mülk her an kapanabilir. Anında gündemden kalktı.

Alagöl’ü açalım teklifi götürdüm. İnsanlar haftada bir gün amatör balıkçılık yapacak burayı açalım dedim, buradan insinler binsinler dedim. Toplantıdan sonra yine hayır demişler. İztuzuna gitsinler, kumsaldan insinler dediler. İztuzuna indi bindi yapmak mümkün değil. Fırtınalı havada denize indin, fırtına çıktı oradan nasıl tekneyi alacaksın. İçeriye zaten giremezsin dedik, gündemden kalktı.

Konuyu tekrar Çevre Şehirciliğe, Vali beyle bizzat götüreceğim. Alagölü açmamız lazım, insanlar buradan gelsin insin avlansın gitsin” dedi.

Yakın zamanda Kanal İdare Kurulu’nun bir kez daha toplanacağını belirten Arif Yalılı, “Orada onun görüşmesini yapacağım. Bu insanların başka yerden inme şansı yok. Karayolu ile İztuzuna, Dalyan Kanalı’ndan yada feribot ile Çandır Alagölden denize inebilecekler. Bunun arkasına bırakmadım. Ancak Dalyan’daki çekek yerinden inip binsin dersen karşıyım, hafta sonu yüzlerce insan geliyor” dedi.

12 AY YASAK AMA İNSANLARIMIZDAN 1 AY İSTİYORUZ

İnsanların Köyceğiz Gölü’nde balık avlayamayacakmıyız diye serzenişte bulunduğunu belirten Arif Yalılı, “Tabii ki avlanacak. Biz 2017’den beri 1 milyon civarı sazan yavrusu bıraktık. Dalko olarak bizim sazanla işimiz yok. Sadece amatör balıkçılığa katkı olsun diye bıraktırdık. Ayrıca eski Delta ile iskele kafe arasında bir amatör balıkçılık yapılabiliyordu. Şimdi Mantık Burnu’na kadar genişlettik. Boğazağazına, Kanal Kapısına kadar yıl boyu yasak. 11 ay hiç dokundurmuyoruz kimseyi. Dalyan’a gelmiş tatile, balık merakı var, olta atıyor, 1 kilo balık tutsa ne olacak? Dalko’yu insanların tuttuğu birkaç kilo balık etkilemez. Ancak buna rağmen insanlardan istediğimiz 1 ay bize müsaade edin, balık akını zamanında müsaade edin diyoruz. Onda bile zorlanıyoruz. 1 ay kendimiz sıkıştırıyoruz, onun da 5 günü uygulayamıyoruz ne yazık ki.

Çay bahçesinin bulunduğu alan yasak olduğunun tabelasını asıyoruz, söküp denize atıyorlar. O burunda kaza oldu insan öldü, buradan giden teknenin buruna yakın dönmesi lazım, bir önüne, bir arkasına olta atıyor tekneci dönüyor olta ile karşılaşıyor, oltayı atan tekneciyede kızıyor. Açık gidemiyorsun, kaza olacak” dedi.

BU KURUMUN ÖNÜNE TAŞ KOYMANIN ANLAMI YOK

2017’de göreve geldiklerinde Dalko’nun bitme noktasına geldiğini belirten Arif Yalılı, “Gözümü karartıp geldim. 3 milyon borcu vardı buranın. O borçlarla uğraşırken başka şeylerde yaşandı. 2017’de işletme belgelerinin olmadığı ortaya çıktı. Proje hazırladık 3 milyonda ona hazırladık. Dalko kendiliğinden Dalko olmadı. İlçemize, ilimize, ülkemize mal olan bir kooperatif. Şu anda Türkiye birincisi. Bununla gurur duyuyoruz. Yarın gideceğiz, birilerine bırakacağız burayı” dedi.

Bölge insanını Dalko sayesinde ucuza balık yediğini belirten Arif Yalılı, “Kültür balığı yerinde bile kaç lira oldu şu an. Mevsimin de kampanya yapıyoruz. Kasım ayı sonu itibari ile yine 100 liraya balık ilanı veririz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Dalko olarak aşırı para kazanalım derdinde değiliz. İşçi çarkını döndürsün. Ciddi derecede vergi veren bir kurumuz. Günü gününe tıkır tıkır ödüyoruz. Sigortasını teşvik pirimi alan kurumuz. Kurumun önüne taş koymanın anlamı yok” dedi.

ELEKTRİKLİ TEKNELERE 2 YIL İÇİNDE GEÇİLECEK

Dalyan’da elektrikli teknelere geçişin 2 yıl içinde tamamlanacağını belirten Arif Yalılı, “Dalyan’da 1 otobüs 1 tekneye binmeli. Günde 500 tekne seyredeceğine 250 tekne seyretsin yarıya düşsün. Zamanında Dalyan’da burayı temsilen birtek Dalyan Tekne Kooperatfi’nden olmasından sıkıntı, bunların talebiydi. Deniz yasasını vs.gündeme getirdiler. 25 kişiden fazla tekneye bindirmeyelim 2 tekne kalksın, tekne parası alalım dediler. İş buraya döndü, 25 dediler 30 kişi iki tekneye bölünmeye başladı. Bu teknelerin motorları da çok güçlü. Dalyan’da 10 yılda 200 dönüm delta gitti. Geçmiş 10 yılda 200 dönüm gittiyse, 10 yıl sonra ne olacak. Çocuklarımıza bu gidişle bir şey bırakamayacağız.

Artık elektrikli teknelere geçiş tekne modelinde mutabık kalındı. Elektrikli sistem her zaman gündemdeydi ama finansta sıkıntı vardı. Belli bir yol kat edildi. Dalyan’da özeli, ticarisi herkes kabul etmek zorunda. Bunun olması lazım. 2 yıl içinde Dalyan kanalındaki tekneler elektrikli modele geçecek. Tekne modeli bile belli oldu, 1 otobüs, 1 tekneye binecek. Mevcut teknelerin suya basışı 1,5 metre, suya basma ölçüsü 40 cm olacak” dedi.

YILDIRGAN; AMATÖR BALIKÇILIKLAR İÇIN ÇOK AĞIR KARARLAR VAR

Toplantıda söz alan Köyceğiz Amatör Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Yıldırgan, derneği sadece balık avlamak üzere kurmadıklarını bölgenin korunması için katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede de başta amatör balıkçılar olmak üzere çocuklara da eğitimler vererek çevre konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Yıldırgan, “Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu kararlarının bir çoğuna katılıyoruz. Ancak amatör balıkçılık yapacak olan arkadaşlarımız için çok ağır kararlar var. Alınan kararlarda yöre halkının yıllardır koruyarak kullandığı kanalların kullanımı engellenmektedir. Bu konuda ilgili mercilere dilekçelerimizi yazdık. DALKO başkanımız Arif Yalılı’ya da isteklerimizi ilettik. Olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyoruz” dedi.