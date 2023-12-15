Datça ilçesinde yaşayan Deniz Kırımsoy Denge, ‘‘Eski günlerdeki gibi Knidos Festivalleri neden olmasın?’’ diyor. 1970’lerde Datça’da gerçekleşen Knidos festivalleri hem eğlence ve şenlik, hem bilim insanlarının konuştuğu doyumu yüksek etkinliklerdi. Bu festivallerin bir versiyonunun Knidos’ta da gerçekleştiğini bazı antik metinlerde görebiliyoruz. Knidos antik kenti; bilimin, kültür ve sanatın merkeziydi ve yerel halk Knidos’ta düzenlenen antik festivalleri 1970’lerde tekrar yaptılar. Üstelik maddi açıdan birçok zorluk olan bu dönemde Knidos festivalleri, ülke çapında büyük ses getirmekteydi. 7’den 70’e herkesin katıldığı, keyifle eğlendiği, sosyalleşip bilgiler edindikleri bu festivaller Symposia Dadia projesi ile tekrar gündeme geldi!

O halde, neden aynı festival tekrar yapılmıyor ve gelenekselleştirilmiyor düşüncesi ile yola çıkan Kırımsoy Denge, bir proje yazarak Avrupa Birliği tarafından desteklenen CultureCIVIC’ten, Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV), Institut Français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye Ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’de kültür-sanat destek alanındaki sivil toplum çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kırımsoy Denge, proje adını özellikle ‘‘symposia’’ dediğini ifade ederek açıklıyor; ‘‘sym’’ birlikte demek, ‘‘posia’’ise içmek, fakat içmek sadece şaraptan değil; bilgiden, düşünceden, duygudan, her şeyden kana kana, doya doya yudumlamak’’. Projede 3 sempozyum yapılacak: Antik Knidos hayatını ve kazı araştırmaları ile bulgularını ele alacak olan Symposium Knidia, Knidos Afroditi heykelini sanat ve dönemin ünlü heykeltıraşı Praksiteles’i tartışacak olan Symposium Aphrodite Knidia, son olarak da günümüz yarımadası kadını odağında Afrodit kültünün yansımalarına dikkat çekecek olan Symposium Aphrodite adını alıyor. Ayrıca, Knidos Festivallerinin ruhunu yeniden canlandırması beklenen bir iletişim/yürütme ağı kuruluyor. Bu sayede gelecekte yeniden benzer festivaller yapılmasına zemin teşkil edilecek.

Yerel Datça halkını oldukça heyecanlandıran Symposia Dadia, geniş çaplı bir proje olacak gibi görünüyor. Datçalılar merakla gelişmeleri takip ediyor!

Projenin yalnızca festivalleri tekrar canlandırmak ve gelenek haline getirme gayesinden öte, sanat ve kültürel açıdan da çok kapsamlı olduğunu dile getiren, Kırımsoy Denge, “Symposia Dadia, sadece bir başlangıç. Yakında çok daha geniş kapsamlı, eşim Elbruz Denge’ye ait bir kültür-sanat projesiyle karşınızda olacağız” dedi. Çok yakında konuyla ilgili açıklamalar yapılacağını, bunların Symposia Dadia sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini sözlerine ekledi.