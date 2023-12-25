ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli fırtına uyarısıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de, yaşanan şiddetli fırtına dolaysıyla il genelinde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara anında müdahale ederek çevreye savrulan çeşitli materyalleri kaldırdı.

EKİPLER SEFEBER OLDU

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 131 personel ve 61 araç ile gece boyu fırtına mesaisi yaptı. Ekipler, çatı uçması, ağaç ve baca devrilmesinin yanı sıra tehlike oluşturan parçaya müdahale olmak üzere 50 olaya müdahale etti.

Öte yandan ekipler bir yandan fırtınanın yol açtığı enkazı kaldırırken, diğer taraftan da yıpranan kent mobilyaları ve parkların onarımına başladı.