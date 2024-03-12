Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Ahmet Aras, Kavaklıdere ve Köyceğiz’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının ilk iftarını da Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesinde vatandaşlarla birlikte açan Aras, “Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin.” dedi.