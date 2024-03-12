Ahmet Aras; Makamda değil, sizlerin arasında olacağım”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi'ndeki halk buluşmasında, “Makamda değil, sizlerin arasında olacağım” dedi.
Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Ahmet Aras, Kavaklıdere ve Köyceğiz’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının ilk iftarını da Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesinde vatandaşlarla birlikte açan Aras, “Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin.” dedi.