Dalyan Kanalı havadan ve su altından görüntülendi
Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen, doğal güzelliği kadar balık, yengeç üretimiyle de öne çıkan Muğla'daki Dalyan Kanalı, su altından ve dronla havadan görüntülendi.
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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalış eğitmenleri Murat Kulakaç ve Mesut Bozkurt, Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ile Köyceğiz ilçesindeki Tarihi Sultaniye Kaplıcaları ve Kaya Mezarları'nın güzelliğini yaptıkları görsel çalışmayla gözler önüne serdi.