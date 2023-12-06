Muğla il genelinde eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer okul/kurumlar tarafından model alınması amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından düzenlenen Muğla Eğitimde İyi Örnekler Yarışmasına katılan Ortaca Final Okulları, “Final'de Çevrimici Kahve Kitap Buluşmaları” isimli projeleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kategorisinde Muğla İl 3.sü oldu.