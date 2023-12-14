Ortaca Final Okulları’ndan geleneksel yerli malı etkinliği ‘Köy Pazarı!’
12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Ortaca Final Okulları, 7. Geleneksel Köy Pazarı etkinliğini büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.
Final Okulları öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları renkli kostümler ve standlar ile yerli malı kullanımına dikkat çektiler. Öğrenciler davul zurna eşliğinde oyunlar oynayıp doyasıya eğlenirken, birbirinden güzel yöresel yemek stantlarında lezzetler yarıştı.
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Şamp. Ligi
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Düşme Hattı
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı