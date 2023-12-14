Final Okulları öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları renkli kostümler ve standlar ile yerli malı kullanımına dikkat çektiler. Öğrenciler davul zurna eşliğinde oyunlar oynayıp doyasıya eğlenirken, birbirinden güzel yöresel yemek stantlarında lezzetler yarıştı.