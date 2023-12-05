Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki Körfez İş Birliği Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze mesajı vererek, "Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz insani yardım akışının teminidir" dedi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki Körfez İş Birliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu.

Gazze'de yönelik İsrail saldırıları konusunda Erdoğan, "Gazze'de geçici insani ara ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İsrail'in işlediği suçlar yanına kar kalmamalıdır. Bugüne kadar 12 uçak ve 2 sivil gemisi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. Yaralıların Türkiye'ye intikalini sağladık. Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz insani yardım akışının teminidir" dedi.

Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi https://t.co/69IUOLfp25— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 5, 2023

Ulaştırma projelerine büyük önem atfettiklerini kaydeden Erdoğan, "Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Savunma sanayii alanında Körfez'deki kardeşlerimizle çok farklı bir ivme yakaladık. Filistin halkı ile dayanışmamızı açık ve net gösterdik. Gazze krizindeki ortak tavrımız, bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı sahiplenme noktasında da bir örnek oldu. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, buna devam edecekler. Gazze'de geçici insani ara ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İsrail'in işlediği suçlar yanına kar kalmamalıdır" dedi.