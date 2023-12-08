İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması olayının faili olduğu güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde gece O.D'nin omzundaki çanta, kapkaç yöntemiyle çalındı.

O.D'nin polise haber vermesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi olay yerine geliş ve kaçış istikametlerinden elde edilen 28 güvenlik kamerası ile 42 saat izledi ve T.B. (23) olduğunu tespit etti.

T.B. yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Çanta da ele geçirildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Görüntülere şüphelinin, kaldırımda yan yana duran iki kişiden birinin çantasını çekip alması yansıdı. Çantası çalınan kişi yere düşerken, kapkaççının koşarak uzaklaşması da görüntülerde yar aldı.





