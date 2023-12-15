Menteşe’nin kültür ve sanat hayatına katkı koymak, kenti tiyatroyla buluşturarak tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkı sunmak için kurulan Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunları toplam 29 Bin 960 kişi izledi.

Menteşe Belediye Tiyatrosunun sahnelediği oyunları ve verdiği eğitimleri ile Menteşenin sanat hayatına önemli bir katkı sunduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Tiyatro kurulduğu kenti barış, sevgi ve hoşgörü dolu bir sahneye çevirir. Belediye tiyatromuzda ilk günden bu yana Menteşe’de, Bodrum’da, Fethiye’de, Denizli’de ve İzmir’de sahnelediği oyunlar ile binlerce sanatsevere hitap etti. Ayrıca eğitmenlerimiz tarafından tiyatro, yaratıcı drama ve diksiyon alanlarındaki 88 sınıftaki çocuk ve yetişkin kategorilerinde 2 Bin 88 öğrenciye eğitim verildi.

Toplamda 21 oyunu 75 kere sahneleyen belediye tiyatromuz 30 Bine yakın sanatsever için oyun sergiledi. Belediye tiyatromuz 2023 yılı içerisinde de 2 yetişkin, 15 çocuk oyununu izleyiciler ile buluşturdu. Tiyatromuzun her oyununda salonları doldurup taşıran tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum. Belediye tiyatromuz ile kentimizin kültür sanat hayatına katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.