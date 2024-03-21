MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, "25 yıldır Muğla'yı yöneten CHP'li belediye için artık alarm zilleri çalıyor." dedi.



Dalaman, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde partisinin teşkilatlarıyla toplantı yapan Otgöz, ilçelerde muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Kahve toplantıları da yapan Otgöz, iftar programlarına katıldı.

Otgöz, yaptığı açıklamada, teşkilatların, muhtarların ve vatandaşların talep ve şikayetlerini dinlediğini, çözümleri için ilgili müdürleri, bakan ve bakan yardımcılarını arayarak görüşmeler yaptığını belirtti.

1 Nisan sabahı Muğla için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden Otgöz, şunları kaydetti:

"25 yıldır Muğla’yı yöneten CHP'li belediye için artık alarm zilleri çalıyor. Asli işini yapmayanlar gidecek, yerine işini hakkıyla yapacak AK belediyecilik gelecek. Biz yeni projelerimizle, icraatlarımızla, Aydın Ayaydın başkanımız ve 13 ilçe başkan adayımızla seçimlere hazırız. Muhalefetin elindeki belediyeleri de almak için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımlarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz vaat etmiyoruz, icraat yapıyoruz. Muğla'mıza yeni bir Muğla daha eklemeye çalışıyoruz."

Yeni kavşak, yol, altyapı, içme suyu, tarım, turizm, kültür, spor, gençlik, kadın, aile ve çocuk projeleriyle gümbür gümbür geldiklerini belirten Otgöz, şu bilgileri verdi:

"Seydikemer-Çavdır yolunun inşaatını hızlandırıyoruz. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yapılacak ek bina ile şehir hastanesi konsepti haline getiriyoruz. Fethiye'ye 500 yataklı yeni hastane planladık. Muğla'mıza, yeni spor tesisleri, gençlik merkezleri kazandırıyoruz. Bodrum'un içme suyu ve trafik sorununu çözmek için projelerimiz hazır. Muğla şehir stadı için de yeni bir proje hazırladık. Marmaris Devlet Hastanemizin açılışını da önümüzdeki günlerde yapacağız. Tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılması ve Muğla turizminin 12 aya yayılması için çalışıyoruz. Portakal, limon, mandalina, nar ve bal başta olmak üzere Muğla'mızın tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi için projelerimiz hazır."

Otgöz, açıklamasında, "Hemşerilerimiz bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Yaparsa yine AK Parti yapar düsturu ile hemşerilerimizin refahı ve huzuru için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.