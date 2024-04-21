MUĞLA (İGFA)- Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçmenlere yönelik mücadelesi sürüyor.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunuldu.
İhbar ardından harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Botu (KB-75)'nu bölgeye yönlendirdi.
Fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen ile beraberinde 2 çocuk kurtarıldı.
Olayda, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaynak: igf