Kurucu Başkan Prof. Dr. Ercan Ceyhan’ın da katıldığı açılış programına dernek yönetimi tam kadro katılırken bazı vatandaşlar da açılışta hazır bulundular. Açılış programında bir konuşma yapan Dernek Başkanı Ömer İkiz amaçlarının bölgede yürütülen tarımsal faaliyetlere yeni bir ivme kazandırmak olduğunu belirterek “Ortaca güzel ülkemizin en verimli topraklarına sahip ilçelerinden biridir. Tüm Muğla aslında gerek ürün çeşitliliği gerekse sebze ve meyve yetiştirmeye uygun iklimiyle adeta bir tarım havzasıdır. Bu verimli topraklarda tarımda kalitenin artırılması adına önemli bir misyon üstleneceğimize inanıyorum. Ayrıca turizmin geliştirilmesi noktasında da bir takım fonksiyonları icra etmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız siyasetin ve her türlü tartışmanın da üzerinde olduğuna inandığımız tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi için elimizi taşın altına koymaktır. Bu gün burada yönetim kurulu arkadaşlarımız siz saygıdeğer Ortacalılarla gerçekleştirdiğimiz bu dernek açılışımızın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz”

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Ceyhan da ülkemizin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek “Bu gün burada yaptığımız bu açılış gelecekte yapacağımız birçok hayırlı çalışmanın ilk adımı olması bakımından son derece önemlidir. Biz bu topraklarda doğduk ve dolayısıyla bu topraklara bir vefa borcumuz var. Ben bu ilçenin bir evladı olarak kendimi bu ilçeye borçlu hissettiğim için bu gün buradayım. Bir akademisyen olarak ülkemizin tarımsal geleceğine ve ilçemizde yapılan tarımsal faaliyetlere büyük bir katkı sunacağına inandığım bu derneğimizin açılışında sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim” dedi.

“Gıda konusu ihmale gelmeyecek kadar önemlidir”

Dünya nüfusunun gelecekte gıdaya erişim noktasında ciddi sorunlar yaşamasının muhtemel olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ercan Ceyhan sözlerine şöyle devam etti: “Bu gün insanlığın karşı karşıya olduğu en temel tehlikelerden biri gıdaya erişim meselesidir. Bir yanda geleneksel tarım yöntemlerinin yerini modern üretim faaliyetlerinin alması diğer yandan küçük ölçekli tarımsal faaliyetlerin ekonomik gerekçelerle sekteye uğraması gıdanın tekelleşme tehlikesini de beraberinde getirmiştir. Kırsaldan kentlere sürekli artan göçler nedeniyle geleneksel tarımda uygulanan kadim bilgilerin her geçen gün kaybolmaya yüz tuttuğunu görmekteyiz. Biz de bu hususta üzerimize düşeni yapmak ve bölgemize olan vefa borcumuzu ödeyebilmek için bu gün burada bu derneğin açılışında buluşmuş bulunmaktayız.”

“Başarı için ilk adım önemlidir”

Bir hedefe varabilmek için önceliğin ilk adımın atılması olduğunu vurgulayan Ercan Ceyhan sözlerini şöyle tamamladı: “Bir kere şunu sizlere ifade etmek isterim, her başarı ilk adımın cesaretle atılmasıyla mümkündür. Bu gün burada sizler Allah’ın izniyle bu ilk adımı atmış bulunmaktasınız. Bir akademisyen olarak tarım üzerine yapacağınız her türlü faaliyette inşallah sizlerle birlikte olacağız. Unutmamalıyız ki geleceğimizi sağlıklı ve güçlü nesillere bırakmak istiyorsak bunun çalışmalarını bu günden yapmaya mecburuz. Tekrar derneğimizin açılışında bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.”