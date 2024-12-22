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Muğla Valisi İdris Akbıyık, hastaneye çarpıp düşen helikopterdeki 2 pilot, 1 doktor ve 1 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
#Helikopter
#Muğla
22.12.2024 - 11:11
Yayınlanma
22.12.2024 - 11:44
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