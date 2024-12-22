ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düşen helikopter kazasında, 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı hizmet veren bir ambulans helikopterin, havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düştüğü belirtildi.

Kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.