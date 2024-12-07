Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı Fırat Erişen, takıma maddi desteğin olmaması nedeniyle isyan etti.

Sosyal medya hesabından "Ne çok iş insanımız var hepsi de Ortaca aşığı.." diyen Erişen, "Ticaret odası seçimlerinde oy için aramadıkları adam kalmaz bunların, ama konu Ortaca’ ya kalem ucu fayda etmeye gelince ortada görünmezler..

Evet Ortaca Belediye Spor Kulübü’ nden bahsediyorum, Bölgesel Amatör Liginde “SPONSORSUZ” olan tek takım.

60 bin nüfuslu Ortaca’ da, Belediyenin ve 5-10 gönüllü insanın itelemesiyle ilerlemeye çalışıyoruz.

Sorarlarsa Ortaca’da Ticaret Odası’na kayıtlı çok iş insanı var dersiniz.. Dersiniz ki bunlar acayip Ortaca sevdalısı.." dedi.

Editör: Haber Merkezi