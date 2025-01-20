BAL’da 2.yarı heyecanı başladı. BAL 7.grupta mücadele eden Ortaca Belediyespor, 2.yarının ilk maçınd Aydın temsilcisi Kuyucakspor’a konuk oldu. Sponsoru olmayan ve Belediye ile Yönetim Kurulu’nun kendi maddi desteği ile yarışı sürdüren Ortaca Belediyespor’da devre arasında bazı futbolcuların başka takımlarla anlaşması nedeniyle, takımın maçlara çıkmayacağı ve ligden çekileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

KADRODA REVİZYONA GİDİLDİ

Siyah-Beyazlılar yedek kaleci Ali Özdoğan’ın yanı sıra, Ayberk Tamir, Fırat Çakıroğlu, Aşur Altunel, Emre Özsarı, Can Şen, Akın Demir ile yolları ayırırken, İnan Karabulut (Dalyan), Ahmet Can Tekin (Dalyan), Onur Kıntaş (İzmir Çorlu), Buğrahan Yılmaz (Kıyıkışlacık), Kerem Ayvacıoğlu (Mecidiyeköy Tayfunspor), Ömer Faruk Çalkın (Muğlaspor), Metehan Kavalcı (Çukurova Birlikspor) ve Gökan Güleç (Marmaris Gençlik S.) ise transfer edildi.

İLK MAÇIN RÖVANŞINI ALDI

Mustafa Çolakoğlu yönetiminde çıkışa geçen Ortaca hafta içerisinde “Maça çıkmayacak” denilen bazı çevreler tarafındansa “Maça çıksa bile farklı mağlup olur”, denilen Kuyucak deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrıldı.

ENES’TEN İLK GOL

Ortaca Belediyespor sezonun ilk maçında kendi sahasında Kuyucak’a 90+3’de yediği golle 1-0 mağlup olmuştu. Siyah-Beyazlılar ikinci yarının ilk maçında 90+3.dakikada Enes Erdal İç’in golü ile sahadan 1-0 mağlup ayrılarak ilk maçında rövanşını almış oldu. Sezon başı son anda transfer edilen ve hiçbir hazırlık dönemine katılmayan Enes Erdal İç ilk yarıda oynadığı maçlarda gol katkısı bulamamış ve performansı ile eleştiri almıştı. Enes takımını galibiyete getirerek, hem bu sezonki ilk golünü attı hem de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla puanını 24’e çıkarttı.

RAKİP ÇİVRİL

Ortaca Belediyespor gelecek hafta Denizli temsilcisi Yeşil Çivrilspor’u konuk edecek. İlk yarıda deplasmanda Ortaca’nın galip geldiği maçta Yeşil Çivrilspor’un Ortaca seyircisine maça yasak koymuştu. Bu maçta Çivril seyircisinin maça alınıp alınmayacağı ise merak konusu.

YATAĞAN FARKLI MAĞLUP

Ortaca Belediyespor’un lig sıralamasında mücadele ettiği Yatağanspor ise 2.yarıya kötü bir başlangıç yaptı. Yeşil-Siyahlılar kendi sahasında konuk ettiği Bucak Belediye Oğuzhanspor’a 4-1 mağlup oldu. Yatağan 24 puanda kalınca Ortaca ile puanları eşitlenmiş oldu. Yatağanspor haftaya Sarayköyspor’a konuk olacak.