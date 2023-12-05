Sınavlar, öğrencilerin eğitim hayatının hemen hemen her döneminde var olan bir değerlendirme aracı ve kademeler arası geçişlerin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkıyor. Psikolojik danışman Aysu Korkmaz, sınav stresini yönetmek için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Çocuklar, erken yaşlardan itibaren sınavın getirdiği sosyal, duygusal ve bilişsel bazı faktörler nedeniyle sınav kaygısı yaşıyorlar.

Günümüzde, çocukların hayatlarının büyük bir kısmı fazla sayıda sınava çalışmakla geçiyor. Bu sınavlarda iyi performans gösterme veya başarısız olma korkusu ise sınav kaygısına sebebiyet verebiliyor.

Bu süreçte ailelerin tutumlarının, öğrencilerin sınava yaklaşımını etkileyeceğini belirten Psikolojik Danışmanı Aysu Korkmaz, çocukların ailelerinin kaygılarını hissettiğini ve böyle dönemlerde ailelerin kaygılarının, çocukların kaygılarına dönüşebildiğini söyledi.

Okul döneminde etkili bir çalışma planı oluşturulmasını öneren Korkmaz, bununla birlikte düzenli fiziksel aktivite ve sakinleştirici etkinlikler, sağlıklı beslenme, sosyal aktivitelere katılmak gibi konulara da önem vermek gerektiğine dikkat çekti.

AİLELERİN YAPICI BİR YAKLAŞIM GÖSTERMESİ GEREKİYOR

Bu dönemde ailelere de büyük bir görev düştüğünü belirten Korkmaz,“Sınav dönemi, sınava hazırlanan öğrenciler kadar aileler ve yakınlar için de stresli ve zorlu bir süreç. Bu nedenle, ailenin sınav konusundaki tutumu, öğrencilerin sınava yaklaşımını direkt etkileyebilir. Ebeveynler sınav hakkındaki düşünce ve duygularını anlatırken yapıcı bir yaklaşımla iletişim kurmaya özen göstermelidir. Çocuklarının sınavda aldıkları sonuç değil; sınava hazırlık sürecinde göstermiş olduğu çaba ve emek takdir edilmelidir. Sonuç ne olursa olsun ona olan sevgi ve değerin değişmeyeceği, her koşulda sevildiği ve değerli olduğu çocuğa hissettirilmeli” ifadelerini kullandı.