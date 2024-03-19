CHP Ortaca Belediye Başkan adayı Evren Tezcan, hakkında bazı basın yayın organlarında Dalyan kanalı kenarında kendisine ait arazinin önündeki sazlıkları söktüğü yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Evren Tezcan konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu. "Ortaca Belediye seçimlerini kaybedeceğini anlayan çevreler tarafından haksız iftiralar ve yalanlara başvurulduğunu üzüntü ile izlemekteyiz" diyen Evren Tezcan, "19 Mart tarihinde yerel ve ulusal medyada yayınlanan haberlerde, şahsıma ait olduğu iddia edilen 80 dönümlük tapulu arazide sazlıkların söküldüğü iddia edilmektedir. Bu haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen yalan ve iftira beyanlar içermektedir" dedi.

Tezcan açıklamasının devamında şunları belirtti;

Yapılan asılsız haberlerde söz konusu çalışma Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü görev kapsamında olup, Ortaca İlçemiz Dalyan Mahallesi Vardiya Sokak`ta ve civarında yapılan kanal temizliğinden ibarettir. Bu çalışmada bölge halkının MUSKİ ve Muğla Büyükşehir Belediyesi`ne yapılan başvuruları üzerine gerçekleşmiştir.

Bu çalışma Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğümüzce kış aylarında ani sağanak yağışların sebep olabileceği sel ve su baskınlarına karşı yaptığı rutin hizmetlerdendir.

Söz konusu haberlerde olay yakın bir tarihte gerçekleşmiş gibi aktarılmakta olup, yapılan su kanal temizlik çalışması son olarak yağmurların başlama tarihi olan 2023 yılı Kasım ayı içerisin de yapılmıştır. Kanal temizliği herhangi bir tapulu alan içerisinde olmayıp, yağmur suyu drenaj kanalı ve devamında yapılmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında yapılan bu haksız karalama çabalarını çok sevdiğim Ortaca’lı hemşerilerimin takdirine bırakıyorum.

Saygılarımla.