DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 23 milyar dolarla en yüksek kasım ayı performansımızı gerçekleştirdik. Yılı 255 milyar doların üzerinde mal ihracatıyla kapatacağız. Bu yıl 100 milyar dolarlık da hizmet ihracatı öngörüyoruz. Yani mal ve hizmet ihracatında yılı 355 milyar doların üzerinde tamamlayacağız. Bu bir rekor olacak." dedi.



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen DESIGN 3. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması ödül törenine katılan Gültepe, yarışmaların üretim ve ihracat için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Tasarım ve inovasyonun imkanlarını kullanarak ürünlere değer katılması gerektiğini söyleyen Gültepe, "İhracatımızı büyütmenin yolu ürün arzımızı nitelik ve nicelik olarak artırmaktan geçiyor. Büyük ve yeni pazarlar için ölçek büyütmeliyiz. Tasarım ve inovasyonun imkanlarını kullanarak ürünlerimize değer katmalıyız. Bu çalışmalarla trend belirleyen ülke konumumuzu güçlendirmeliyiz. TİM olarak tasarım ve inovasyona özel bir önem veriyoruz. İnovasyon ve tasarımı gençlerimizin yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

2023 yılının 355 milyar doların üzerinde mal ve hizmet ihracatıyla kapatılmayı hedeflediklerini anlatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Geçen ay 23 milyar dolarla en yüksek kasım ayı performansımızı gerçekleştirdik. Yılı 255 milyar doların üzerinde mal ihracatıyla kapatacağız. Bu yıl 100 milyar dolarlık da hizmet ihracatı öngörüyoruz. Yani mal ve hizmet ihracatında yılı 355 milyar doların üzerinde tamamlayacağız. Bu bir rekor olacak. Hedefimiz olan çift haneli büyüme için ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırmanın yanı sıra kilogram birim değerimizi 3 doların üzerine taşımamız gerekiyor. Birim değeri artırmanın yolu teknolojinin imkanlarını kullanmaktan, tasarımdan, inovasyondan ve markalaşmaktan geçiyor."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Denizli'de tekstil sektörünün ileriye taşınması için düzenlenen yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da yarışmanın düzenlenmesinde destek verenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Yarışmada banyo tekstili kategorisinde Ivanna Jidenko ile ev tekstili Edibe Zehra Kanıbol birinciliği kazandı.

"Dönüşümün Büyüsü" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren tasarımcılara ödülleri Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından verildi.