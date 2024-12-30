BAL (Bölgesel Amatör Lig) 7.grupta ilk yarı sona erdi. İlk yarını son maçında Ortaca Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Afyon temsilcisi Sandıklıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 21’e yükselten Ortaca Belediyespor, ilk yarıyı 8.sırada tamamladı.

MUSTAFA HOCA İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

8.hafta maçında deplasmanda Bucak Belediye Oğuzhanspor’a 1-0 mağlup olmasının ardından teknik direktörlük değişikliğine giden Ortaca Belediyespor takımın başına Mustafa Çolakoğlu’nu getirmişti. 8.haftaya 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 8 puanla 11.sırada giren Siyah-Beyazlılar Mustafa Çolakoğlu yönetiminde ise çıkışa geçti. Mustafa Çolakoğlu ile birlikte 6 maça çıkan Ortaca Belediyespor, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu dönemde 13 puan topladı.

GOL YEMİYOR AMA!

Ortaca Belediyespor ilk yarıda grubun en az gol yiyen 2.takımı oldu. Grupta en az gol yiyen ekip 9 gol ile Sandıklıspor, Ortaca ise kalesinde 10 gol gördü. Grupta en fazla gol yiyen takım ise 37 golle Sarayköy oldu. Ancak buna karşın Ortaca grupta en az gol atan takım konumunda. Ortaca Belediyespor rakip filelere 10 gol atabildi. Ortaca’nın ardından en az gol atan takım ise düşme hattında bulunan 13 golle Çeşme Belediyespor. Grupta en fazla gol atan takım ise 28 golle 2.sıradaki Torbalı oldu.

YATAĞAN’LA FARK KAPANDI

Sandıklı deplasmanından 1 puanla dönen Ortaca Belediyespor’un il sıralamasında mücadele ettiği Yatağanspor mağlup oldu. Yeşil-Siyahlılar sahasında karşılaştığı Torbalı’ya 3-0 mağlup oldu ve ilk yarıyı 24 puanla 6.sırada tamamladı.

İKİNCİ YARI 19’UNDA

Grupta ikinci yarı maçları 19 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak. Ortaca Belediyespor ilk yarıda kendi sahasında 1-0 mağlup olduğu Kuyucak deplasmanında mücadele edecek.