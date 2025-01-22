Uzun yıllardır MHP çatısı altında siyaset yapan Cengiz Çay vefat etti. Geçtiğimiz günlerde zatürre tanısı ile hastaneye kaldırılan Cengiz Çay, yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geçmiş yıllarda MHP’den Milletvekili Adayı olan, uzun yıllar MHP Fethiye İlçe Başkanlığı yapan Cengiz Çay son olarak Mart ayında yapılan seçimlerde MHP Fethiye Belediye Meclis Üyesi seçilmişti.

Cengiz Çay’ın vefat haberi, ailesi ve sevenleri tarafından büyük üzüntü yarattı.