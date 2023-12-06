MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Akıncıları 100. yıl Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla başladı.

Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda ilk maçlar oynandı.



Yaklaşık 1 ay sürecek olan turnuvanın açılış maçı öncesi Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Selçuk, spor faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Hedefimiz sosyal faaliyetin yanı sıra gençlerimizin spora olan ilgisi arttırmak. Turnuvayı kazasız bir şekilde tamamlamak, dereceye giren takımlarımıza ödüllerini vererek güzel bir organizasyon gerçekleştirmek en büyük temennimiz" dedi.