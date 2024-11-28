DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, köpeğin camiden ayakkabı kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Şükür Camisi'ne gelen Osman Mert, ayakkabısını cami kapısında bırakarak içeri girdi.

Namaz kıldıktan sonra çıkmak isteyen Mert, ayakkabısının tekinin olmadığını fark etti. Caminin güvenlik kamerasında yapılan incelemede, camiye giren bir köpeğin ayakkabıyı alarak uzaklaştığı belirlendi.

Görüntülerde köpeğin cami kapısından girmesi, ayakkabıların konulduğu bölümde bir süre dolaşması, daha sonra kapı önündeki bir ayakkabının tekini alarak uzaklaşması yer alıyor.