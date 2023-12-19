2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var!
2023 yılının sonuna yaklaşırken birbirinden başarılı birçok yapımı değerlendiren film sitesi Indiewire yılın öne çıkan filmlerini sıraladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. Ancak listenin en dikkat çeken yapımı, Türkiye'nin Oscar adayı olan Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" oldu. Film sitesi, Cannes ödüllü film için "Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" ifadelerine yer verdi.
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