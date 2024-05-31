Evden kaçtılar demişti, yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı
Ortaca ilçesinde yaşayan Selahattin Yalnız, yanında yaşayan 18 ve 24 yaşındaki 2 kızın parasını alıp kendisine uyku ilacı vererek kaçtıkları iddiası ile Müge Anlı’nın programına çıktı. Bugünkü canlı yayına katılan 2 kız, Selahattin Yalnız’ın uzun süredir kendilerine şiddet uygulayıp tecavüz ettiklerini söyledi. Müge Anlı’da elinde görüntüler olduğunu belirtti. Selahattin Yalnız gözaltına alındı, emniyete getirildiği sırada bazı vatandaşlar Yalnız’a saldırmak istedi.
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Ortaca’nın Ekşiliyurt Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Yalnız geçtiğimiz hafta mahalle muhtarı Meral Uysal’ı arayarak, yanında yaşayan 2 kızın kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız ile yaptığı görüşmede, Yalnız’ın kendisine, “Bu kızlar bana uygu ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar” deyince olaydan şüphelenen muhtar Meral Uysal, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iletti....