O üvey baba ile anne mahkemeye sevk edildi
Bugün Müge Anlı'da ortaya çıkan Ortaca'daki tecavüz olayı ile ilgili, olayın zanlısı Selahattin Yalnız ile 2 kızı tecavüze uğradığı iddia edilen Fitnat Ertekin mahkemeye sevk edildi.
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Ortaca’nın Ekşiliyurt Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Yalnız’ın üvey kızı ve evinde yaşayan bir diğer kızın evden kaçtığı yönünde Müge Anlı’nın programına çıkması sonucu ortaya çıkan tecavüz olayı sonrası, Yalnız ile tecavüze uğrayan 2 kızın annesi Fitnat Ertekin tutuklanma talebi ile Ortaca Adliyesi’ne götürüldü.