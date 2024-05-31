Ortaca’nın Ekşiliyurt Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Yalnız’ın üvey kızı ve evinde yaşayan bir diğer kızın evden kaçtığı yönünde Müge Anlı’nın programına çıkması sonucu ortaya çıkan tecavüz olayı sonrası, Yalnız ile tecavüze uğrayan 2 kızın annesi Fitnat Ertekin tutuklanma talebi ile Ortaca Adliyesi’ne götürüldü.

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