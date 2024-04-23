Ortaca'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphane açıldı
Ortaca ilçesinde Hayırsever İsmail Milat ve Sultan Milat'ın desteğiyle yapılan kütüphane açıldı.
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Hayırsever İsmail Milat ve Sultan Milat'ın desteğiyle hayata geçirilen Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılış töreni yapıldı. Öğrencilerin gösteri sunduğu törende katılımcılar kütüphaneyi ziyaret etti. Hayırsever Sultan Milat, burada yaptığı konuşmada...
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23 Nisan 2023