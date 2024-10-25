BAL’da ilk hafta aldığı Kuyucak mağlubiyetinin ardından oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Ortaca Belediyespor 4.hafta maçında Sökespor’a konuk oluyor.

Aydın temsilcisi oynadığı 3 maçta 6 puanla Ortaca’nın averaja üstünde bulunuyor.

Sezona deplasmandaki 2-1 Torbalı galibiyeti ile başlayan Söke 2.hafta maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta sonu ise süpriz bir yenilgi aldı. Söke, lige kötü bir başlangıç yapan Sarayköy’e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Geride kalan 3 haftada Söke’de en dikkat çeken isim Mustafa Şen oldu. Takımı adına ilk 2 maçta 3 gol atan Mustafa, takımına 6 puan kazandırırken, bir diğer golünü ise Recep Orta kaydetti.

Pazar günü Davutlar Semt Sahası’nda oynanacak maçı, Feyyaz Arıcı, Furkan Yıldız, İsa Çelik hakem 3lüsü yönetecek.

SÖKESPOR; RAKİP SEYİRCİ ALINMAYACAK

Ortaca Belediyespor’un 2.deplasman maçınada seyircisi izleyemeyecek. Yeşil Çivril Belediyespor, rakip seyirci kabul etmemesi nedeni ile Ortacalı taraftalar maça gidememişti. Sökespor’da bu hafta yaptığı açıklama ile rakip seyircileri bundan sonraki maçlarda sahaya kabul etmeyeceklerini açıkladılar.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyurulur Geçen hafta Sarayköy deplasmanında Sökespor Kulübü’ne yazı gelmediği halde taraftarlarımıza yapılan haksızlığa karşılık olarak bu saatten sonra Sökespor iç saha maçlarında hiçbir takımın taraftarı sahamıza gelemiyecektir . Sökespor Kulübü başkanı Gökhan Atalay ve yönetimi yapılan bu haksızlığa karşılık yazmış olduğu dilekçe cevabına nazaran kendi stadımıza hiç bir konuk takım taraftarı alınmayacaktır.

Ayrıca Sökespor Yönetiminin yapılan haksızlık karşısında aldığı diğer bir karar ise iç saha maçlarında Davutlara dış saha maçlarında ise yasak olmayan stadlara gelecek olan taraftarlarımız için otobüs kaldırtma KARARI ALINMISTIR” denildi.