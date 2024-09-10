Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu bildirdi.ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, coğrafi işaretli ürünlerin bölgelerin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edeceğini söyledi.

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu." ifadesini kullanan Bakan Yumaklı, 27'ye ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini de şöyle hatırlattı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu"