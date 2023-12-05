TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel ile oynayacağı H Grubu 5. hafta maçının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League (BCL) H Grubu’nda mücadelesini sürdüren TOFAŞ, 5. hafta karşılaşmasında 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de Igokea m:tel’i ağırlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’deki son 3 maçını kazanan, bu çıkışını Avrupa’da da sürdürmek isteyen Bursa ekibi, evindeki maçta Bosna Hersek temsilcisini mağlup ederek play-in’i (eleme turu) garantilemeyi hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu önemli mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 13.00’den itibaren açık olacak.

Kaynak: igf