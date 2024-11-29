Sana da hayırlı cumalar olsun Seydikemer...

Dualar eşliğinde tezgahını açıp, ilk müşterisinden aldığı banknotu yerlere sürtüp "Bereket versin" diyen teyze sana da hayırlı cumalar olsun...

Sabah goygoyunun güzelliğini bırakmak istemeyen, ilk müşterisine bir şeyler satmak için tezgaha yönelirken arkadaşlarına "Hemen geliyon voyn" diye seslenen şapkalı kurnaz pazarcı sana da hayırlı cumalar olsun...

Pastane önünde duman tüttüren, siyasete işi düşenlerin ilk karşılayıcısı, menfaatleri için koşturanların politik aparatı sana da hayırlı cumalar olsun...

Aidiyeti üzerinden seçkin Müslümanlığa ulaştığına inanmış, üç beş siyasetçiyle poz verince kendinde kerametler vehmeden şehrin tombul toramanları size de hayırlı cumalar olsun...

Kimden rüşvet alacağını 30 metreden hisseden, yakalanınca abilerine attığı gizli postlarla kendilerini savunmaya çalışan şahin görünümlü sığırcık kuşları size de hayırlı cumalar olsun...

Düz gelmeyi beceremeyen, üçüncü şahısların ağzından tehdit cümleleri peydahlayan Sermaye ve makam sahiplerinin embesil uşakları size de hayırlı cumalar olsun...

Hayatları boyunca işlerinin görüldüğüne bakmış, başkalarının problemlerine kulakları tıkalı, siyaset müptezelleriyle sırıtık pozlar vermeyi her şeyden çok önemseyen Sermaye düzeninin sonradan görme kompradorları size de hayırlı cumalar olsun..

Hülasa alt yapısı bile olmadığı halde il olma tevatürlerine keyifle meyleden, hemen her gün sokakları eşelendiği halde ne olup bittiğini anlamayan, sadece vergi ödemeyi önceleyip hiçbir şeyle ilgili hesap soramayan güzel kentin iyi niyetli insanları size de hayırlı cumalar olsun...