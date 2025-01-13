Allah basın mensuplarımızın ayağına taş değdirmesin. Belediyelerimizin tüm haberlerini sosyal medyada eksiksiz paylaşmayı Rabbim tüm basın mensuplarımıza nasip eylesin...

Yüce Allah bu mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine tüm basın mensuplarımıza gördüğünü görmemeyi, bildiğini bilmemeyi, okuduğunu görmezden gelmeyi ve tüm kurumlarımızla iyi geçinmeyi bilcümle nasip eylesin...

Ya rabbi, belediyelerimizde rant yoktur, rüşvet olmamıştır ve alınmamaktadır. Ruhsat karşılığı elden teslim rüşvet talepleri hiçbir zaman olmamaktadır. Sosyal medya gibi ucube alanlarda böyle iddialar gündeme gelirse şayet, bu yersiz serzenişlerin basınımıza sirayet etmesine ne olur müsaade etme ya rabbi...

Allahım bol ödüllü plaket törenlerinde gülümsemeyi, kurumların temsilcileriyle eş, dost ve bilimum yakınlarımızın yerel yönetimlerde istihdamı için için kulis yapmayı nasip eyle lakin olur da belediyelerle ilgili vatandaşlardan şayet bir şikayet gelirse onu da ikili görüşmelerde nakite tebdil eyleyiver ya rabbi. (Biliyorsun bunun da belgesi bendedir ve bu konu zatının bilgisindedir ya rabbi)

Ya rabbi ben son bir yılı kapsar nitelikte yaptığım literatür taramasında basınımızın gün yüzüne çıkardığı rant, rüşvet, imar talanı, hazine arazilerinin peşkeş çekilmesi gibi konularda bir başlığa rastlamadım. Varlığımız kudretinde bulunan Rabbim, hiçbir basın mensubumuzu böylesine tehlike mahallerine muhatap etme Allahım.

Kıyılarda her şey yolunda Allahım, kurumlarımız Muhteşem çalışıyor, belediyelerimizi Avrupa kıskanıyor, şehrin alt yapısına her ne kadar TOKİ boruyu döşeyivermiş olsa da biz gelecek günlerin daha iyi olacağına inanıyoruz, bu hususlardan güzide basınımızın haberdar olmalarına izin verme ya rabbi, haber uçuranlara imkan verme Allahım...

Ya rabbi halkın yaşadığı olumsuzluklardan rahatsız olmama duygusunu bizlere bol bol bahşeyle, röportajlarda başkanlarımıza nokta atışı sipariş sorular sorup sonra da önemli bir iş başarmış gibi günü tamamlayıp, kapalı kapılar ardında ise gazetecilik mesleki etik kurallarından bahsetmeyi bilcümle nasibi müyesser eyle Allahım...

Mübarek üç aylara girdiğimiz şu günlerde, ya rabbi tüm basın mensuplarımıza sahnelerde plaket, törenlerde ödül, kürsülerde taltif, salonlarda en güzel şekilde ağırlanmayı nasip eyle Allahım...

Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Allahım basımızın güzide mensuplarına halkın şikayetlerini duymamayı, yerel yönetimlerin kusursuz icraatlarını en güzel şekilde fotoğraflamayı, davetlere en güzel şekilde katılıp yaşadığımız şu güzel memlekette hiçbir olumsuzluk yokmuş gibi mutlu mesut yaşayıp bayramlarda seyranlarda bol bereketli güzel ilanlar almayı nasibi müyesser eyle ya rabbi...

Ya rabbi sen bizim güzide basınımıza görev yaptıkları ilçelerde şehirlerin altyapı sorunlarına değinmemeyi, imar sorunlarını görmezden gelmeyi, tarımın ve dahi seralarda yıboyu çalışıp toprak ağaları tarafından emekleri çalınan modern zaman ırgatlarının sorunlarını dile getirmekten kaçınmayı nasip eyle Allahım...

Ya rabbi ne Seydikemer'de ne Fethiye’de eğitim, taşıma, öğrencilerin barınmaları, altyapı, üstyapı, orman ve hazine arazilerinin talanı, kaçak yapılaşma vs. gibi konularda hiçbir sorunumuz yoktur, güzide basın mensuplarımıza bu konularda olur da bir şikayet giderse o şikayeti yapacak olanı tökezlet ve kıymetli basınımızın böyle boş mevzularla rahatsız edilmelerine asla müsaade etme Allahım...

Ya rabbi duamız zaten kabuldür, sen şu acizin dualarına bakıp fazladan bir kabulle güzide basın mensuplarımızı rencide etme ya rabbi...

El fatiha...