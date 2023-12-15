Yurdum siyasi zemini Recep Tayyip Erdoğan öncesi ve Recep Tayyip Erdoğan sonrası diye ikiye ayrıldı.

RTE öncesi dönemde onlarca yıl ideoloji ve fikriyat üzerinden şekillenen muhalif siyasi particiliği, RTE sonrası dönemde ise tamamen RTE karşıtlığı üzerine kurgulandı. RTE ye karşı pozisyon almaktan ibaret bir anlayışa evrilen muhalefet anlayışı, neredeyse tümüyle RTE e en iyi saldırmaktan, tabiri caiz ise en iyi “sallamaktan” ibaret hale geldi.

Bu durumda da tüm muhalif partiler ilke-ideoloji veya fikriyatlarını bir kenara bırakarak tüm faaliyetlerini RTE ye karşıtlık üzerine kurgulamak zorunda kaldılar. Çünkü kendi ilke ve fikriyatları üzerinden siyaset yaptıklarında halk nezdinde karşılık bulamadıkça bu ilkesizlik daha da arttı ve bir süre sonra da siyasi muhalifliğin adı RTE ye en düşmanca tavır sergilemekten ibaret hale geldi.

Bu dönemde en solcu olanlar Amerikancı olmaktan, en dindar olanlar solcu olmaktan …vs çekinmediler. Özellikle son seçimlerdeki ittifaklardaki kepazelik ile de bu ilkesizlik had safhaya çıktı. Sokakta birbirlerine selam bile vermeyen tipler bi raraya gelerek iktidar alternatifi olduklarını göstermeye çalıştılar ama halk bu ilkesizliği görünce de seçimlerde yine hüsrana uğradılar.

Bunun aslında en dramatik örneği CHP’dir. Onlarca yıldır sol değerlerden bahseden veya emperyalizm düşmanlığı veya Atatürkçülük-laiklik ekseninde siyaset yapan CHP, özellikle son seçimlerde hem Amerikancı oldu sol değerleri yedi bitirdi- Hdp ile ittifak yapıp Atatürk’ün ordusunun-devletinin karşısında pozisyon aldı Atatürkçülüğü yedi bitirdi- Dindar partileri yanına alıp cami önlerinde cirit atarak Laikliği yedi bitirdi, gün sonunda kendi ilkelerinde ne varsa yiyip bitirerek neredeyse partiyi bitirdi.

Bu dönemde ise İYİ parti adında ilkesiz-ideolojisiz-fikriyatsız bir parti kuruldu. Hiçbir aidiyet bağı kurulamayacak bu partinin peşinden de milyonlarca insan gidip seçim ittifak sürecinde tabiri caiz ise “siyaseten madara” olup seçim sonucunda da elde avuçta birşey kalmadan ortada kaldılar. Şimdi de ilkesizlik konusunda Türk siyasi tarihine geçecek bir duruma geldikleri için de çırpınıyorlar “seçime tek başına gireceğiz ,her yerde aday çıkaracağız” diyerek poz yapmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da “kim bugün İYİ Partiden istifa edecek” diye de papatya falı açacak hale düştüler

Bu halk samimi olmayan kimseye bu güne kadar itibar etmedi ve yine bu ilkesiz tiplere itibar etmeyecektir.

CHP ilkesizlik içinde çırpınadursun yine de alışılmış seçmen profilinden asgari desteği yine alacaktır ama İYİ Parti bu seçimde Türk siyasi tarihine girecek şekilde sıfırı tüketecektir. Gün sonunda ise samimi olan kim ise bu halk ona oy verecektir.

