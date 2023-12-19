Fuzuli söylemiş, ne güzel söylemiş… Güzel söz, şiir ve deyişler yaşamımıza daima ışık ve renk verir.

Her şey vaktini bekler

Ne gül vaktinden önce açar

Ne güneş vaktinden erken doğar

Bekle senin olan sana gelecektir…

…demiş Hazreti Mevlana.

Çok sevdiğim bir sözde Çin dolaylarından geliyor :

Karanlığa küfredeceğine bir mum yak.

…Confucius (Konfüçyüs)

Gene bir seçim yaklaşıyor, yerel seçim olması seçimi daha önemli kılıyor… Çünkü seçeceğiniz ya da seçilecek yöneticiler akrabanız, komşunuz, dostunuz, iş arkadaşınız, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz biri ya da birileri olabilir. Mütevazi tavsiyem, kimi seçerseniz seçin, kime oy verirseniz verin, LİYAKAT SAHİBİ, BAYRAĞINI, VATANINI ve MİLLETİNİ, ŞEHİDİNİ ve GAZİSİNİ kendinden çok seven kişileri seçerseniz hem kendiniz, hem bulunduğunuz bölge ve dolayısiyle memleketimiz daha iyi ve kaliteli hizmete kavuşur, kavuşursunuz, kavuşuruz.

Liyakat, bir kişinin insan olarak bir emaneti, bir görev ve sorumluluğu üstlenmeye layık, yaraşır veya uygun olma durumunu, insanî ve ahlâkî anlamda yeterlilik niteliğini ifade eder.

Bu tanımı yeni nesil için burada tekrarlamak gerekiyor. Seçim için bundan başka söz söylemeye bana göre gerek yok.

Bir de gündemi hatırlatayım, Arapça’ da DEM okunuş olarak KAN demek… İsim seçimi enteresan. Anlayana…

İçimizdeki Batı hayranı-göçmen ve inanç karşıtı yerli-yabancılara bir çift söz… O çok sevdiğiniz batıda, özellikle aşırı milliyetçi, ırkçı, göçmen ve inanç karşıtı akımlar ülkelerinin yönetimlerine hakim olmaya, iktidara gelmeye başladı, öyle ki inancınız ne olursa olsun eğer onların ırk ve milliyetinden değilseniz onların gözünde adi ve aşağılık bir göçmenden başka bir şey olmayacaksınız.

Haydi bu güzel vatanı sevmeyen, beğenmeyen sizler… Koşun gidin, batı kollarını açmış sizi bekliyor… Gidin, gidin de elmayı dalında görün.

Bu vatan, bu millet çok güzel, bayrağımız harika, gurur veriyor.

Allah bize her şeyin en iyisini, en güzelini vermiş…

Şükürler olsun.