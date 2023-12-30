İngilizce Trend = Türkçe Eğilim demektir. Neden yazımın başlığını TOPLUMUMUZUN YENİ TRENDİ diye kullanmadım, çünkü bende bu kelimenin Türkçesini kullanma FIRSATÇILIĞINI kullandım.

Bu makalede tatsız bir konuyu örnek vererek FIRSATÇILIĞI anlatacağım. Senelerdir engelli evladımı elimizden geldiğince sağlıklı yaşaması için, vefakar eşim ve diğer fedakar evladımla birlikte mücadele ediyoruz. Hep derler ya Engelliler bizim göz bebeklerimizdir gibi cilalı laflar edilen ülkemizde işin rengi öyle değil, engelliler yeterince önemsenmiyor. Maalesef, asgari ücret ve maaşlar için masalar kurulurken, engelliler için kimsenin masa kurduğu yok, sanki sona bırakılmış, kalanı da onlara üleştiririz gibi… Hala bazı vicdanlı yöneticiler sayesinde, engellilere birçok yardımlar oluyor ama kendi ülkesinin emeklilerine sosyal medyada ‘’ YA SİZ YAŞLILAR YETERİNCE YAŞADINIZ, ÖLÜN ARTIK! MAAŞ SİZİN NEYİNİZE…‘’ diyecek kadar alçalan ya da depremzede vatandaşlara sırf oy vermedi diye ‘’GEBERİN, BETER OLUN!’’ diyerek iğrenç nefretlerini gösteren güruh, Allah muhafaza bir gün yanlışlıkla ülkeyi yönetmeye kalkarsa, bir tane engelli vatandaşımıza bile yardım edecek vicdana sahip olmadığını biliyoruz. O yüzden kendi başımızın çaresine bakmayı öğreniyoruz.

Bundan 6-7 sene önce SGK engelli bireyler için alınan alt bezinin tamamını ödüyordu, bu bizlere bayağı yardımcı oluyordu. Sonra hangi sivri akıllı bu kararı değiştirdi ise çok cüzi bir bedel geri ödenmeye başladı. Ve şimdi SGK, 2023 te, bir adet alt bezi için 1,88 TL ödüyor, oysa en ucuz alt bezi 4,31 TL. Yani SGK bizi zoraki kendinden uzak tutmaya başladı. Şimdi devamlı internetten nerede daha ucuz buluruz derdine düştük. Ne yazık ki bu dönem bir de FIRSATÇILAR türedi. Adını vererek reklamını yapmak istemediğim ancak noktalı kelimeden anlayacağınız TR.NDY.L ‘dan bulduğum altbezini gönderen Samsun ‘da ki mağazaya teslimden sonra yazdığım yorumu aynen aşağıda tekrarlıyorum :

Fırsatçılık iyi bir şey değildir, her zaman kazandırmaz. 25.12.2023 te teslim aldığım alt bezi 378 TL iken bir gün sonra yani 26.12.2023 te tekrar sipariş vermek istediğimde 483 TL fiyatı görünce artık memlekette iyi niyetli satıcının pek kalmadığını anladım. Elinde malı beklet, baktın satılıyor, hemen zam yap. Ayıptır yahu, bir günde %27 zam, 105 TL. Bir müşteri kaybettiniz.

Dedim şunları bir şikayet edeyim, o sırada TV ‘de bir habere gözüm takıldı. Bir müsteşar diyordu ki : Yaptığımız denetlemeler ve kestiğimiz cezalar sonucu piyasadaki tüm fahiş fiyatlarda gözle görülür bir gerileme var. Sormak istedim yanımdaymış gibi: Beyefendi, bu denetlemeleri hangi ülkede yaptınız? Litvanya ‘da mı, Moldova ‘da mı? ... Şikayetten vazgeçtim.

Fırsatçılık yakında bu ülkenin bir nevi güven sorunu olacak. Stokçuluğun adı değişti. Adamlar, serbest piyasa ekonomisinin gölgesine sığınıp, nasıl olsa fiyatları frenleyen yok diye ellerindeki malları stoklayıp bekletiyor, benim gibi sazanlar biraz ucuz diye bu yemi yutunca ‘’Gördün mü bak ihtiyaç var, sazan ta Türkiye ‘nin öbür ucundan yuttu yemi…’’ diyerek patlatıyor fiyatları…

Sorarım online mağazalar nasıl kontrol ediliyor, kontrol edilmediğine dair ciddi kuşkularım var. Peki, kim bu denetlenmesi ve ceza yemesi güç fırsatçılar? Belki bir tanığımız, dostumuz, yakınımız, komşumuz olabilir. İşin acı tarafı toplumumuzu acımasızca sömürenler gene bu toplumun birer bireyi… Saygın iş insanı maskesi takmış fırsatçılar…

Son olarak, 5 li market çetesi ile mecburen alışveriş yapıyorsanız sakın %15-20 indirim kampanyalarına aldanmayın, örneğin 100 TL lik beyaz etin fiyatını geceden %15-20 arttırıp, sabahleyin %15-20 indirim diye önümüze atıyorlar yem olarak… Sazanız ya!... Ama sazan balığı çok kılçıklıdır, BİR GÜN KILÇIKLARI BOĞAZINIZA TAKILIR!..

İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak aslında zor değil. Herkes vicdanının sesini dinler, vatanını ve bayrağını sever, tamahkar olmayıp, fırsatçılık ve stokçuluğu kelime dağarcığımızdan çıkarırsa, iman ve birlik gücü ile EVELALLAH daha iyi günlere kavuşuruz.