Son zamanlarda hiç Dalaman Havalimanına gittiniz mi? Gidenlerin benimle benzer şeyleri yaşadığından eminim.

Sabah 07.55 uçuşu için aracımla havalimanına giriş yaptım. Giden yolcu levhası- özellikle otopark içinde – yok ya da görünür bir yerde değil, ara ki bulasın. Üst kata çıkmayı düşündüm ama vazgeçtim çünkü üstteki giden yolcuda bekleme yeri yok. Otoparka giriş yaptım, otomatik plaka okumaymış, kart vermedi. Otoparkın çıkışına kadar yaklaşık 1 km gittim. Giden yolcu levhası yok. Tesadüf bir giden yolcuya rastlayıp onu takip ettik. Park yeri ile giden yolcu kapısı arası 400m gibiydi. Allahtan üste çıkan yürüyen merdivenler çalışıyordu daha önceki gibi fazla sürünmeden yukarı çıktık. Yolcumu biraz sıkıntılı da olsa uçuş kapısına gönderdim. Danışmaya levhaları nereye şikayet edebileceğimi sorunca bayağı uzaklarda bir yeri gösterince vazgeçtim. Fazla şikayet almamak için uzakları seçmeleri yapay zeka ürünü olsa gerek. Aynı 400 m yi sabırla yürüyüp aracıma döndüm. Yeni macera beni bekliyordu.

Otopark çıkışında 30 TL yazdı, ama o da ne! Gişede kimse yoktu, cama telefonunu bırakmış, dünyada bir ilk! Telefon ettik, uykudan uyanıp geldi, beklerken ücret 38 TL olmuş, ödedik. Otoparkın uyuyan gişe görevlisi dışında ne masrafı var da ücretini geçen sene 10 TL civarından 30 TL ye getirirler anlamakta zorlanıyorum.

Bu arada otopark çıkış kapısında bekleyen araçta 4 yabancı vardı, otopark girişini arıyorlardı. Havalimanları tüm dünyada kullananlarının %80 inin düzenini bilmediği mekanlardır. En önemli levhaları ( GELEN YOLCU KAPISI, GİDEN YOLCU KAPISI, OTOPARK GİRİŞİ-ÇIKIŞI…) Türkçe ve yabancı dilde, bolca ve birçok yere koymanız lazım. Ben, havalimanı görevlisi gibi unutulmaya yüz tutmuş İngilizcemle yardımcı oldum.

Bu arada, ismini noktalayıp geçeceğim havayolu şirketine bir çift sözüm var: P.g.s.s bir bilet rezervasyonu için tam 8 email, 3 sms gönderdi, sonunda uçuş barkodlarını alıp check-ini tamamladık diye sevinmiştik. Son kontrolde daha bir email daha olmalıydı deyip geri çevirdiler. Müneccim pastası yemediğimden bunu bilemezdim, tekrar kontuara dönüp yeniden check-in yaptırdık. Saçma bir rezervasyon sistemleri var.

Sonuç, hava ulaşımı ile ilgili sorumlu müdür, müsteşar, müfettiş, hatta vakitleri müsait olursa bakanlar tedbili kıyafet olarak, yanlarına havalimanını hiç bilmeyen birilerini de alarak bu havalimanına gelip aksayan yönlerini görmeliler. Yoksa yakında havalimanı bir ödül alır da ne ödülü Allah bilir!

Sağlıcakla kalın…